Сильный ветер до 22 м/с ожидается в Иркутской области 25 ноября

На Байкале порывы и вовсе будут достигать 35 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают сибиряков о сильном ветре и метелях. Неблагоприятные погодные явления ожидаются местами по области. Порывы сильного западного, северо-западного ветра по региону могут достигать 17−22 м/с, а по озеру Байкал и вовсе до 35 м/с. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Затронет непогода и Иркутск.

— В областном центре 25 ноября ждем облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, — рассказывают метеорологи. — Скорость северо-западного ветра в городе достигнет 6−11 м/с с порывами до 14 м/с. А в пригородной зоне и того больше — 15−20 м/с.

Что же касается температур, в Иркутске ночью 25 ноября до −7 градусов, днем −3…-5. По области, конечно, холоднее: ночью −6…-11 градусов, при прояснении −16…-21, днем −3…-8, местами −13…-18 градусов. Напомним, что уже известен предварительный прогноз на декабрь. Первый зимний месяц будет ощутимо холоднее обычного — подробности тут.