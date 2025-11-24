Сильный ветер до 22 м/с ожидается в Иркутской области 25 ноября

Что же касается температур, в Иркутске ночью 25 ноября до −7 градусов, днем −3…-5. По области, конечно, холоднее: ночью −6…-11 градусов, при прояснении −16…-21, днем −3…-8, местами −13…-18 градусов. Напомним, что уже известен предварительный прогноз на декабрь. Первый зимний месяц будет ощутимо холоднее обычного — подробности тут.