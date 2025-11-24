Путин обсудил с Чибисом развитие Арктики

Губернатор обратил внимание президента на то, что в Арктике формируется до десяти процентов ВВП, хотя там проживают два процента населения. Он также сообщил, что в 2023 году в регионе удалось обеспечить миграционный прирост — впервые с позднесоветских времен, когда население российской части Арктики стало сокращаться, при том что в зарубежной оно росло.