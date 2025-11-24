Снижение годовой инфляции до 8,2% в октябре отметили в Ростовской области

Добавим, в целом по России годовая инфляция снизилась до 7,71%. Однако темпы роста цен остаются высокими. Чтобы замедлить инфляцию, Банк России будет и дальше сохранять высокие процентные ставки. Ожидается, что такие меры помогут снизить инфляцию до 4−5% в 2026 году, а в перспективе стабилизировать ее на уровне 4%.