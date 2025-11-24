Снижение годовой инфляции до 8,2% в октябре отметили в Ростовской области

Годовая инфляция в Ростовской области снизилась и в октябре 2025 года составила 8,24%, это оказалось выше, чем в среднем по стране. При общем сравнении цен месяц к месяцу рост составил 0,56%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.
Рост на продукты питания в регионе замедлился, также снизившись до 11,3% после 11,7% в сентябре. В годовом выражении сильнее всего подорожали чай, кофе и какао — на 18,8%. При этом яйца, наоборот, подешевели на 17,4%.
Непродовольственные товары подорожали менее ощутимо, но рост цен месяц к месяцу продолжился. Инфляция в этом сегменте достигла 4,25%. Наиболее заметно изменились цены на бензин, печатные издания, а также парфюмерию и косметику.
Эксперты отмечают, что продукты питания и услуги в октябре дорожали быстрее общей потребительской корзины. В то же время непродовольственные товары показывают значительно более скромный рост цен.
Добавим, в целом по России годовая инфляция снизилась до 7,71%. Однако темпы роста цен остаются высокими. Чтобы замедлить инфляцию, Банк России будет и дальше сохранять высокие процентные ставки. Ожидается, что такие меры помогут снизить инфляцию до 4−5% в 2026 году, а в перспективе стабилизировать ее на уровне 4%.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.