Песня воронежского артиста стала саундтреком к сериалу про Донбасс

Шестисерийный фильм о донбасских водителях джипов и волонтерах со всей страны, которые спасают жизни украинских беженцев, основан на реальных событиях. В Мариуполе весной 2022 года украинские боевики перекрыли все гуманитарные коридоры для выхода беженцев и прикрывались людьми как «живым щитом». Тысячи мирных жителей оказались в «серой зоне» без возможности эвакуации. Участники донецкого клуба любителей внедорожников вывозили на джипах людей из сел и деревень «серой зоны» по весеннему бездорожью, спасая их жизни…