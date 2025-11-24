Песня воронежского артиста стала саундтреком к сериалу про Донбасс

Песня «Поле» воронежского музыканта Тома Космоса, который победил с ней в проекте «Наша новая музыка», стала саундтреком к сериалу «Свои». Трек идет на начальных титрах.
Шестисерийный фильм о донбасских водителях джипов и волонтерах со всей страны, которые спасают жизни украинских беженцев, основан на реальных событиях. В Мариуполе весной 2022 года украинские боевики перекрыли все гуманитарные коридоры для выхода беженцев и прикрывались людьми как «живым щитом». Тысячи мирных жителей оказались в «серой зоне» без возможности эвакуации. Участники донецкого клуба любителей внедорожников вывозили на джипах людей из сел и деревень «серой зоны» по весеннему бездорожью, спасая их жизни…
Артем Зацепин (Том Космос) после победы в музыкальном проекте Первого канала стал очень популярен. Он уже спел вместе с лидером группы «7Б» и участвовал в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души».