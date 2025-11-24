15 летучих мышей обнаружила жительница Воронежа на своем окне

— Осень для рукокрылых — время миграций, загадочных и до конца не изученных. В любой момент стайка могла сняться с места и исчезнуть в ночи, унося с собой свои секреты. Вооружившись партией специальных колец от Московского зоопарка и настоящей палитрой лаков для создания цветных меток, мы отправились в путь, — рассказали в «Нашей природе».