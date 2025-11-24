15 летучих мышей обнаружила жительница Воронежа на своем окне

Жительница частного дома в Воронеже обнаружила на своем окне за ставнями 15 нетопырей. Раньше там обитал один самец, окольцованный зоологами с целью наблюдения за ним. Остальные летучие мыши оказались новыми. Женщина позвонила зоологам в центр охраны животных «Наша природа».
— Осень для рукокрылых — время миграций, загадочных и до конца не изученных. В любой момент стайка могла сняться с места и исчезнуть в ночи, унося с собой свои секреты. Вооружившись партией специальных колец от Московского зоопарка и настоящей палитрой лаков для создания цветных меток, мы отправились в путь, — рассказали в «Нашей природе».
Волонтеры выехали на место. На 11 особей надели кольца, а также смогли изучить их. Рядом с взрослыми самками весом в 8 грамм находились явно сеголетки этого года — всего по 5−6 грамм. По словам экспертов, факт выживания таких худеньких экземпляров может стать ценным открытием в науке и кардинально изменить существующие методики помощи и зимовки рукокрылых.
После проведения всех процедур зоологи вернули животных на прежнее место. А еще спустя день, все нетопыри улетели.
— Кольцевание — это шанс проследить за индивидуальной судьбой: куда летит каждая помеченная мышь, как долго живут эти существа, как они формируют свои таинственные сообщества, — пояснили зоологи.