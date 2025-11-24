Купил неработающий смартфон и получил 206 тысяч рублей в придачу: уфимцу удалось выиграл суд у продавца гаджетов

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил иск потребителя к предпринимателю, продавшему некачественный смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
По данным ведомства, между покупателем и АО «РТК» был заключен договор на покупку смартфона стоимостью 119 464 рубля. В процессе эксплуатации устройства владелец обнаружил, что гаджет стал медленно заряжаться и при этом быстро разряжаться.
Уфимец обратился к продавцу с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но получил отказ. В связи с этим мужчина был вынужден обратиться в суд.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заключение, и инстанция полностью поддержала позицию надзорного ведомства и взыскала с предпринимателя не только стоимость товара (119 464 рубля), но и дополнительно 206 216 рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и иных расходов.
