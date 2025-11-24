Создана РНК-вакцина от яда американских змей-ботропсов

По последним данным ВОЗ, каждый год от укусов 600 видов ядовитых змей гибнет примерно 140 тыс. человек, еще 400 тыс. становятся инвалидами. Как правило, уже существующие антидоты воздействуют на яд только одного или нескольких видов змей или воздействуют только на яд, присутствующий в кровотоке, что ограничивает их использование и не всегда защищает пациента от последствий укуса.