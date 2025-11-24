В Омской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Напомним, для обеспечения страховых выплат аграриям после раннего снегопада в регионе вводили режим чрезвычайный ситуации. Первые осадки зарегистрировали в северных районах 4−5 октября. На остальной территории области — 10−11 октября. Погодные условия не позволили продолжить уборочную кампанию.