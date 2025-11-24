Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Его вводили из-за октябрьского снегопада.

Источник: Комсомольская правда

И.о. губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение об отмене режима ЧС для сельхозземель. Он действовал с 22 октября до 21 ноября.

Напомним, для обеспечения страховых выплат аграриям после раннего снегопада в регионе вводили режим чрезвычайный ситуации. Первые осадки зарегистрировали в северных районах 4−5 октября. На остальной территории области — 10−11 октября. Погодные условия не позволили продолжить уборочную кампанию.

«Основанием для отмены режима ЧС стало устранение обстоятельств, послуживших причиной его введения», — говорится в распоряжении № 205-р.

Омские аграрии завершили сельскохозяйственные работы в середине ноября. Часть урожая, оставшуюся под снегом, уберут весной 2026 года.

Ранее «КП Омск» рассказала о введении карантинных мер в школах и детских садах.