Эксперт предупредил об опасных причинах головокружения

Регулярное головокружение вместе с тошнотой, проблемами со зрением или речью может сигнализировать об инсульте или тяжелой инфекции. Об этом сообщила эндокринолог Анастасия Самойлова в беседе с NEWS.ru.
— Любое систематическое головокружение заслуживает пристального внимания. Особенно если оно сопровождается шаткостью походки, головной болью или нарушением речи, — пояснила врач.
Причинами также могут быть проблемы нервной системы: шейный остеохондроз, травмы головы или вегетативные нарушения. Головокружение иногда возникает при дефиците витаминов, обезвоживании или переутомлении.
