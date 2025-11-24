Ричмонд
Эксперт предупредил об опасных причинах головокружения

Эндокринолог Самойлова: Головокружение с тошнотой могут быть сигналом инсульта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Регулярное головокружение вместе с тошнотой, проблемами со зрением или речью может сигнализировать об инсульте или тяжелой инфекции. Об этом сообщила эндокринолог Анастасия Самойлова в беседе с NEWS.ru.

— Любое систематическое головокружение заслуживает пристального внимания. Особенно если оно сопровождается шаткостью походки, головной болью или нарушением речи, — пояснила врач.

Причинами также могут быть проблемы нервной системы: шейный остеохондроз, травмы головы или вегетативные нарушения. Головокружение иногда возникает при дефиците витаминов, обезвоживании или переутомлении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю, с 17 по 23 ноября, в регионе зарегистрировано 18 155 случаев заболеваний ОРВИ, лабораторно подтверждено 140 случаев гриппа.