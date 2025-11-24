Ричмонд
В 2026 году в Краснодаре могут появиться новые выделенные полосы

Власти Краснодара планируют в первом полугодии 2026 года расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта.

Источник: Новая Кубань

Новые участки появятся на самых загруженных магистралях города — при условии появления необходимого финансирования в бюджете.

Об этом пишут «Ведомости Юг», ссылаясь на пресс-службу администрации столицы Кубани. В октябре 2025 года уже продлили выделенную полосу по улице Северной, теперь ее протяженность составляет 1,5 километра в обоих направлениях. Всего в городе действуют 26 километров специальных полос, что равно почти 60% от плана, предусмотренного городскими программами до 2034 года. Планируется, что к концу 2034 года длина таких полос достигнет 45 километров по всему Краснодару.