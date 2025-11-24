Мингорисполком сказал о ситуации с заболеваемостью ОРИ в Минске. Подробности озвучил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот. Об этом сообщает БелТА.
Замглавы обратил внимание, что в Минске ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями остается контролируемой и стабильной.
— Эпидемиологический порог заболеваемости не превышен во всех районах города, — заявил Павел Удот.
Он уточнил, что подобное не снимает с системы здравоохранения обязательств быть готовыми к любому развитию ситуации. По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению, в поликлиниках были разработаны паны мероприятий по развертыванию дополнительных сил, а также по изменениям режима и порядка работы, если будет резкий рост заболеваемости.
— То же самое касается работы стационарных организаций здравоохранения, — уточнил он.
Павел Удот проинформировал, что также был создан трехмесячный запас лекарств, медизделий, средств индивидуальной защиты.
