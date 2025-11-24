Ричмонд
Предприятие ЖКХ в Жуковском получило новую спецтехнику

Она предназначена для обслуживания и ремонта теплосетей, объектов водоснабжения и водоотведения.

Новая техника поступила в распоряжение муниципального предприятия «Теплоцентраль» в Жуковском в Московской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак рассказал, что предприятие получило кран-манипулятор, экскаватор-погрузчик, вакуумную машину и автомобиль аварийно-диспетчерской службы, оснащенный оборудованием для локализации и ликвидации аварий. Современный спецтранспорт отечественного производства предназначен для технического обслуживания и ремонта теплосетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Обновление парка позволит «Теплоцентраль» обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию оборудования и качественное предоставление услуг.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.