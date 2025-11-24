Автоклубы Астраханской области совершили более 70 выездов в этом году

Передвижные культурные центры в этом году в Астраханской области совершили более 70 выездов и провели мероприятия для более чем 10 тыс. человек. Автоклубы приобрели в ходе реализации нацпроекта «Культура», преемником которого в этом году стал нацпроект «Семья», сообщили в администрации губернатора региона.