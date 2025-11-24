Автоклубы Астраханской области совершили более 70 выездов в этом году

Передвижные культурные центры в этом году в Астраханской области совершили более 70 выездов и провели мероприятия для более чем 10 тыс. человек. Автоклубы приобрели в ходе реализации нацпроекта «Культура», преемником которого в этом году стал нацпроект «Семья», сообщили в администрации губернатора региона.
Мобильные культурные центры работали в Володарском, Приволжском, Красноярском, Камызякском и Харабалинском районах. В мероприятиях участвовали ансамбль астраханских гармонистов «Русский строй», ансамбль традиционной песни астраханских казаков, фолк-группа «Соцветие», фольклорный ансамбль «Астраханская песня», народный ансамбль домбристов «Атамекен» и другие коллективы. Для жителей провели концертные программы, посвященные 80-летию Победы, мероприятия ко Дню села и к другим праздникам, а также кинопоказы.
«Автоклуб открывает новые возможности не только для сельчан, но и для наших артистов, позволяя выступать на собственной сцене с хорошим звуком и освещением даже в тех населенных пунктах, где нет клубов», — отметил директор районного центра культуры поселка Володарского Даурен Телеушев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.