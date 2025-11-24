Фигуристка Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры

Елизавета Туктамышева является одной из самых титулованных российских одиночниц: в ее активе золото Чемпионата мира и Европы 2015 года, а также множество наград национальных первенств. Спортсменка не выступала на серьезных соревнованиях с осени 2023 года, тогда она взяла паузу в карьере.