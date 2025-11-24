Фигуристка Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры

«Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера», — сказала госпожа Туктамышева.
Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении долгого пути: болельщиков, семью, своего первого тренера Светлану Веретенникову и наставника Алексея Мишина.
Елизавета Туктамышева является одной из самых титулованных российских одиночниц: в ее активе золото Чемпионата мира и Европы 2015 года, а также множество наград национальных первенств. Спортсменка не выступала на серьезных соревнованиях с осени 2023 года, тогда она взяла паузу в карьере.
В июне 2025 года фигуристка вошла в тренерский штаб сборной Петербурга.