В Белгородской области в селе Ивановка прошла акция «День здоровья»

Специалисты Губкинской центральной районной больницы провели акцию «День здоровья» в селе Ивановка Белгородской области. Ее организовали в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
Акция состоялась 13 ноября. Она позволила жителям села пройти обследование у квалифицированных специалистов. Невролог осмотрел 37 человек, офтальмолог — 40, гинеколог — 29, эндокринолог — 29 и кардиолог — 32 человека. Также 23 человека прошли диспансеризацию.
Напомним, что «Дни здоровья» проводятся в селах каждый четверг.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.