В Екатеринбурге обсудили будущее детского отдыха

Мероприятие состоялось с 17 по 19 ноября. На торжественном открытии форума и. о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина вручила пяти лучшим специалистам региона нагрудный знак «За верность детству». В течение трех дней руководители лагерей, педагоги, вожатые, методисты обсуждали патриотическое воспитание, инклюзивные смены, цифровизацию лагерей, применение нейросетей в образовательной и медийной работе. На мероприятии присутствовали гости из 31 региона России и Республики Беларусь. Участники форума посетили загородные лагеря Свердловской области — «Зарницу» в Березовском, «Медную горку» Верхней Пышме, а также оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы».