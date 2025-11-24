В Екатеринбурге обсудили будущее детского отдыха

Свыше 300 организаторов детского отдыха со всей страны посетили Екатеринбург и приняли участие в V Всероссийском форуме «Лето — это #проСТО». Обеспечение летнего оздоровительного отдыха соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Мероприятие состоялось с 17 по 19 ноября. На торжественном открытии форума и. о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина вручила пяти лучшим специалистам региона нагрудный знак «За верность детству». В течение трех дней руководители лагерей, педагоги, вожатые, методисты обсуждали патриотическое воспитание, инклюзивные смены, цифровизацию лагерей, применение нейросетей в образовательной и медийной работе. На мероприятии присутствовали гости из 31 региона России и Республики Беларусь. Участники форума посетили загородные лагеря Свердловской области — «Зарницу» в Березовском, «Медную горку» Верхней Пышме, а также оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.