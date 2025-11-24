Аэропорт Бегишево возобновляет рейсы в Сургут с 5 января

С 5 января 2026 года аэропорт Бегишево возобновляет регулярные рейсы в Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, на комфортабельных самолетах CRJ-200. Каждый рейс сможет принять до 50 пассажиров.
Сургут является крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа с населением более 350 тысяч человек, сообщает пресс-служба нижнекамского аэропорта.
Ранее стало известно, что Татарстан планирует создать авиаотряд отечественных самолетов. Воздушные суда предназначены для выполнения различных авиационных работ в регионе.