Аэропорт Бегишево возобновляет рейсы в Сургут с 5 января

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах CRJ-200.

Источник: Комсомольская правда

С 5 января 2026 года аэропорт Бегишево возобновляет регулярные рейсы в Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, на комфортабельных самолетах CRJ-200. Каждый рейс сможет принять до 50 пассажиров.

Сургут является крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа с населением более 350 тысяч человек, сообщает пресс-служба нижнекамского аэропорта.

Ранее стало известно, что Татарстан планирует создать авиаотряд отечественных самолетов. Воздушные суда предназначены для выполнения различных авиационных работ в регионе.