Аэропорт Бегишево возобновляет рейсы в Сургут с 5 января

С 5 января 2026 года аэропорт Бегишево возобновляет регулярные рейсы в Сургут. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, на комфортабельных самолетах CRJ-200. Каждый рейс сможет принять до 50 пассажиров.