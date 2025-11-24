В Хабаровске прошла первая фэшн-конференция «Тренды-бренды»

Помимо показов коллекций, программа конференции включала образовательные и интерактивные блоки. Участники познакомились с работами стилиста‑парикмахера Марии Березкиной, получили практические рекомендации по управлению личным стилем от эксперта Екатерины Ходаковой, изучили ключевые модные тренды от стилиста Алины Изотовой. Особой популярностью пользовался интерактив «Интуиция», где гости пытались угадать профессию человека по его одежде. Завершилось мероприятие масштабным розыгрышем призов от партнеров.