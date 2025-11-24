В Хабаровске прошла первая фэшн-конференция «Тренды-бренды»

Первая фэшн-конференция «Тренды-бренды», посвященная индустрии красоты, прошла в Хабаровске. Организатором выступил краевой центр «Мой бизнес», работающий в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Цель мероприятия — поддержка и продвижение местных брендов. Оно собрало более 100 участников. Производители одежды, стилисты, визажисты, парикмахеры, флористы смогли представить участникам свою продукцию и услуги. Коллекции продемонстрировали хабаровские производители женской одежды. Среди них — BONETTA premium и MONO TEXTURE.
Помимо показов коллекций, программа конференции включала образовательные и интерактивные блоки. Участники познакомились с работами стилиста‑парикмахера Марии Березкиной, получили практические рекомендации по управлению личным стилем от эксперта Екатерины Ходаковой, изучили ключевые модные тренды от стилиста Алины Изотовой. Особой популярностью пользовался интерактив «Интуиция», где гости пытались угадать профессию человека по его одежде. Завершилось мероприятие масштабным розыгрышем призов от партнеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.