Обучение от кадрового центра Пермского края прошли около 150 матерей

Около 150 мам детей до семи лет прошли бесплатное обучение от кадрового центра Пермского края. Они смогли освоить новую специальность или повысить свою квалификацию в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
Большинство из женщин выбрали современные направления: швейное производство, экскурсоводство, работу с системами искусственного интеллекта, аналитику данных, сестринское дело и сварочное производство. Учебные курсы предоставили женщинам в декретном отпуске возможность совмещать заботу о детях с развитием профессиональных навыков. Это не только помогло им сохранить уверенность в своем будущем, но и дало шанс работать удаленно.
«Карьерные консультанты помогают участницам в выборе подходящего направления обучения, проводят профориентационные тестирования и индивидуальные консультации. Это позволяет выявить сильные стороны и предпочтения каждой женщины, что способствует выбору оптимальной образовательной траектории, соответствующей ее интересам и целям», — сообщила начальник отдела организации и сопровождения обучения кадрового центра Пермского края Елена Дьячкова.
Всего с начала года кадровый центр региона направил на бесплатное обучение около 2 тыс. жителей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.