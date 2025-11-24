В 2025 году более 6 тыс. жителей Подольска сдали нормативы ГТО

Более 6 тыс. жителей Подольска в Московской области сдали нормативы ГТО в этом году. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» входит в состав государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Жители получили 2110 знаков во время проведения более 450 мероприятий. Из них 855 золотых знаков, 600 — серебряных и 655 бронзовых. Также во II этапе Зимнего фестиваля комплекса среди трудовых коллективов Московской области команда городского округа заняла четвертое место.
Отметим, что официальный интернет-ресурс комплекса «Готов к труду и обороне» полностью обновили и перевели на новую технологическую платформу. На сайте ГТО можно найти ответы на вопросы по регистрации в личном кабинете «Спорт» и по выполнению нормативов испытаний тестов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.