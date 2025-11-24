Хирурги в Саратовской области успешно выполнили сложную операцию подростку

Заведующий хирургическим отделением № 2 Роман Тимохин пояснил, что операции у пациентов с таким выраженным ожирением имеют свои особенности и сложности. Кроме того, у подростка, по данным медиков, наблюдается высокий уровень сахара в крови, что указывает на возможное развитие преддиабета.