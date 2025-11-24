Власти Прикамья планируют увеличить взнос за капремонт в 2026 году

Как рассказывает издание, такая инициатива была отражена в соответствующем проекте постановления регионального правительства. С 2026 года сумму минимального взноса за 1 квадратный метр ежемесячно планируют повысить до 15,28 рубля. В 2025 году этот показатель остановился на отметке в 14,44 рубля — новая сумма выше на 5,82%.