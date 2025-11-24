Власти Прикамья планируют увеличить взнос за капремонт в 2026 году

Власти Пермского края планируют увеличить взнос за капитальный ремонт домов в 2026 году, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, такая инициатива была отражена в соответствующем проекте постановления регионального правительства. С 2026 года сумму минимального взноса за 1 квадратный метр ежемесячно планируют повысить до 15,28 рубля. В 2025 году этот показатель остановился на отметке в 14,44 рубля — новая сумма выше на 5,82%.
Уточняется, что сейчас инициатива проходит специальную экспертизу. Через 10 дней после официальной публикации постановление должно будет вступить в силу.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2026—2027 годах из городского и краевого бюджета планируется выделить более 2 миллиардов рублей. Потратить эти деньги планируют на капитальный ремонт зданий, а также подсветку фасадов в Перми. В частности, планируется отремонтировать дома на улице Ленина, улице Сибирской и здания на «гостевом маршруте».