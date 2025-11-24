«За ночь задушила девять кур, напала на собаку, никого не боится». В Минском районе жители бьют тревогу из-за лисы, которая бегает по деревне

Под Минском лиса прибилась в деревню, где душит и крадет кур. Подробности сообщает портал pristalica.by.
В деревне Буденного Острошицко-Городокского сельсовета Минского района жители не один наблюдают картину, как по улицам и подворьям свободно гуляет лиса. Она чувствует себя как дома, заходит во дворы, роется в мусорках.
— Боимся за домашних животных и детей. Лиса упитанная, не боится никого, приходит ночами, как к себе домой, — рассказывает местная жительница Екатерина Цывис.
В общем чате жалоб становится все больше. Одна из женщин сообщила, что лиса за ночь задушила у нее девять кур и еще несколько унесла с собой. Еще один местный житель жалуется, что на лице Луговой животное напало на собаку. Больше всего жители деревни переживают за детей: лиса появляется около остановки школьного автобуса и идет за учащимися.
Председатель сельисполкома Андрей Мацкевич подчеркивает, что подобные случаи для района не являются редкостью. Он добавил, что лисы также заходили в деревни Бродок, Галица. Однако решить проблему с хищниками быстро невозможно. Глава сельского исполкома поясняет, что отстрел животных в населенном пункте запрещен, коммунальные службы диких животных не ловят.
Главный ветеринарный врач Минского района Геннадий Золотухо подтвердил, что сотрудники ветстанции также не могут изымать животное, если оно здорово и не находится в бедственном положении.
— Когда поступил сигнал из деревни Буденного, мы смогли лишь поговорить с жителями, объяснить, как правильно и безопасно отпугивать зверя — физически, химически, но без вреда для человека и животного. Иногда советуем обращаться и в ассоциацию зоозащитных организаций. Но поймать или вывезти здоровую лису мы не можем и не будем — закон этого не допускает, — заметил ветврач.
