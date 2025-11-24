«За ночь задушила девять кур, напала на собаку, никого не боится». В Минском районе жители бьют тревогу из-за лисы, которая бегает по деревне

В общем чате жалоб становится все больше. Одна из женщин сообщила, что лиса за ночь задушила у нее девять кур и еще несколько унесла с собой. Еще один местный житель жалуется, что на лице Луговой животное напало на собаку. Больше всего жители деревни переживают за детей: лиса появляется около остановки школьного автобуса и идет за учащимися.