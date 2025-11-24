В Свердловской области до конца года построят четыре поликлиники

Поликлиники в Серове, Березовском, Арамиле и Реже находятся на завершающей стадии строительства и будут сданы в эксплуатацию до конца года, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Их возводят в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В Серове завершается строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Новое здание будет в семь раз больше действующего медучреждения. Это позволит разместить в нем диагностические, хирургические и педиатрические блоки, дневной стационар, лабораторию и современные зоны ожидания.
В Березовском в высокой степени готовности находится двухсекционная детская поликлиника на 500 посещений в смену. На четырех этажах разместятся все необходимые для юных горожан профильные специалисты. В Арамиле скоро откроется детская одноэтажная поликлиника на 150 посещений в смену. Площадь здания — 4,7 тыс. кв. м, что в восемь раз больше действующего медучреждения. Отдельное крыло предусмотрено для педиатров, узких специалистов, кабинетов физиолечения и функциональной диагностики, а также бассейна для малышей.
Завершено строительство одноэтажной поликлиники на 150 посещений в Реже. Планируется, что там смогут получать помощь около 12 тыс. человек. Объект проходит итоговые проверки, его готовят к вводу в эксплуатацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.