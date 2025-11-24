В Свердловской области до конца года построят четыре поликлиники

В Березовском в высокой степени готовности находится двухсекционная детская поликлиника на 500 посещений в смену. На четырех этажах разместятся все необходимые для юных горожан профильные специалисты. В Арамиле скоро откроется детская одноэтажная поликлиника на 150 посещений в смену. Площадь здания — 4,7 тыс. кв. м, что в восемь раз больше действующего медучреждения. Отдельное крыло предусмотрено для педиатров, узких специалистов, кабинетов физиолечения и функциональной диагностики, а также бассейна для малышей.