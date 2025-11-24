В Краснодаре обновили дорогу к крупным медучреждениям

Как сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Евгений Беляков, работы начались в октябре и были выполнены с опережением графика. Подрядчики полностью заменили проезжую часть и существующий тротуар, а также привели в порядок парковочное пространство, на которое ранее поступали многочисленные жалобы от пациентов и местных жителей, ообщили в пресс-службе администрации Краснодара.