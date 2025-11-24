Ричмонд
В Краснодаре обновили дорогу к крупным медучреждениям

Подъезд к клиникам на ул. Красных Партизан преобразился.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре завершены работы по благоустройству важного подъездного пути к медицинским учреждениям. Специалисты капитально отремонтировали проезд от улицы Красных Партизан, ведущий к крупному больничному кластеру, обновив около 250 метров дорожного полотна.

Как сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Евгений Беляков, работы начались в октябре и были выполнены с опережением графика. Подрядчики полностью заменили проезжую часть и существующий тротуар, а также привели в порядок парковочное пространство, на которое ранее поступали многочисленные жалобы от пациентов и местных жителей, ообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках благоустройства были установлены искусственные дорожные разделители и необходимые дорожные знаки, нанесена свежая разметка. Обновленный проезд обеспечивает комфортный подъезд к Краевой клинической больнице № 2, центру Микрохирургии глаза имени академика Фёдорова и госпиталю МВД. Работы выполнены в продолжение ранее начатого ремонта улицы Красных Партизан в рамках краевой дорожной программы.

Напомним, новая четырех-пятиполосная дорога протяженностью около 3 километров построена на улице Старокубанской в Центральном округе Краснодара.