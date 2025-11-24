Более 160 ученых будут работать в научном центре на Шпицбергене к 2040 году

«В ноябре 2025 года утвержден проект концепции создания международного научно-образовательного центра на архипелаге, и к 2040 году предполагается, что в нем будут трудиться более 160 ученых-резидентов из разных стран», — сказал министр в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного новой геополитике в Арктике.