Около 730 нарушений ветеринарных правил выявили на фермах в Ростовской области

В Ростовской области ряд хозяйств оказались нарушителями ветеринарных правил маркирования и учета животных. Всего во время проверок в ноябре выявили 731 недочет, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Проверки показали, что фермы скрывали актуальную информацию о продаже или убое скота. В связи с этим ветеринары, работавшие с системой «Хорриот», передавали устаревшие данные. Однако в это же время хозяйства также оформляли документы на мясные туши в системе «Меркурий», и эта информация подтверждала списания животных.
По фактам нарушений объявили 542 предостережения, было возбуждено 43 административных дела. Хозяйства получили 18 предписаний об устранении недочетов. Специалисты управление также оповестили региональную ветеринарную службу для принятия мер.
Сотрудники надзорного ведомства держат вопрос маркировки и учета животных в регионе на особом контроле.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.