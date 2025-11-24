Около 730 нарушений ветеринарных правил выявили на фермах в Ростовской области

Проверки показали, что фермы скрывали актуальную информацию о продаже или убое скота. В связи с этим ветеринары, работавшие с системой «Хорриот», передавали устаревшие данные. Однако в это же время хозяйства также оформляли документы на мясные туши в системе «Меркурий», и эта информация подтверждала списания животных.