В Перми школьникам рассказали о цифровых привычках

«Цифровой ликбез», посвященный формированию полезных цифровых привычек, провели для учеников четвертого класса в школе «Диалог» в Перми. Это просветительский проект, который реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в центре информационного развития региона.
Урок провел благотворительный фонд «СКБ Контур». В ходе занятия школьники изучили вредные и полезные цифровые привычки. На мероприятии ребята узнали, как они влияют на личную эффективность и экологию. Дети посмотрели образовательный мультфильм, показывающий последствия накопления цифрового мусора, и на практике применили полученные знания, очистив кэш на своих устройствах. У одного из учеников обнаружилось 150 ГБ кэша в одном из мессенджеров.
«Особенно важно, чтобы цифровая трансформация шла рука об руку с экологической ответственностью. Развитие ИТ-индустрии в целом, переход на облачные технологии и оптимизация цифровых процессов влияют на выбросы парниковых газов в окружающую среду», — пояснила руководитель образовательных программ фонда Ольга Долгодворова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.