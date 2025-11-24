В Перми школьникам рассказали о цифровых привычках

Урок провел благотворительный фонд «СКБ Контур». В ходе занятия школьники изучили вредные и полезные цифровые привычки. На мероприятии ребята узнали, как они влияют на личную эффективность и экологию. Дети посмотрели образовательный мультфильм, показывающий последствия накопления цифрового мусора, и на практике применили полученные знания, очистив кэш на своих устройствах. У одного из учеников обнаружилось 150 ГБ кэша в одном из мессенджеров.