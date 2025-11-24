Россиянка с 10-летим сыном исчезла в Турции

Обеспокоенные родственники обратились в полицию через три дня, так как изначально ничего подозрительного в поведении Дарьи не наблюдали. Днем в пятницу, 17 октября, она сообщила матери, что направляется на корпоратив и берет с собой сына, так как мероприятие будет семейным. Позже выяснилось, что это было ложью: ~вместо корпоратива Дарья с сыном тайно отбыла в Стамбул, никого об этом не предупредив и не взяв с собой практически никаких вещей.~