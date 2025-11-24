Ричмонд
Школьники Клетнянского района Брянской области узнали о профессиях будущего

Для них профориентационное мероприятие провели специалисты центра занятости населения.

Специалисты центра занятости населения Клетнянского района Брянской области провели профориентационное мероприятие «Моя профессиональная карьера» для учеников 8−9-х классов средней общеобразовательной школы поселка Мирного. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В ходе встречи ребята познакомились с перспективными профессиями будущего. Также для них провели тестирование с целью определения профессиональных склонностей. В интерактивной форме школьники получили представление о понятиях «профессия», «специальность», «квалификация» и «должность».

Сотрудники центра занятости населения также организуют экскурсии на предприятия и организации. Ребята принимают участие в мастер-классах, тренингах и ярмарках вакансий. Например, погрузиться в профессию «Пожарный» смогли учащиеся 7-го класса средней образовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Н. В. Можаева в поселке Клетня. Они отправились на экскурсию в пожарно-спасательную часть № 21 по охране поселка.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.