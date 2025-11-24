В Волгограде назвали дату открытия нового парка с альпаками и ламами

В Волгограде открывается новый деревня с альпаками, козами, кроликами и ламами. Ее построили в ЦПКиО в новом месте — напротив динопарка «Затерянный мир». Ранее в зооуголок уже приехали его пушистые обитали, все они прошли медосмотр, отсидели небольшой карантин, чтобы освоиться в новом доме. Теперь они готовы знакомиться с волгоградцами. Как рассказали в дирекции парка, деревня «Альпаково» откроется 28 ноября 2025 года.