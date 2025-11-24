В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.