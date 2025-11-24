Ричмонд
В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, главные поставщики — Башкирия, Челябинская область, Удмуртия, Пермский край и Мордовия.

«Всего за указанный период поступили 4 300 деревьев, на все партии были предоставлены карантинные сертификаты», — говорится в сообщении.

Рождественские деревья продолжают поступать на полуостров.

«Саженцы, деревья и срезанные ветви являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертификации в соответствии с федеральным законом “О карантине растений”, — напомнили в Россельхознадзоре.

В сертификате обязательно указывается отправитель, место вырубки и заключение, что дерево «здорово».