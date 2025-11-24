В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России

По данным ведомства, главные поставщики — Башкирия, Челябинская область, Удмуртия, Пермский край и Мордовия.
«Всего за указанный период поступили 4 300 деревьев, на все партии были предоставлены карантинные сертификаты», — говорится в сообщении.
Рождественские деревья продолжают поступать на полуостров.
«Саженцы, деревья и срезанные ветви являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертификации в соответствии с федеральным законом “О карантине растений”, — напомнили в Россельхознадзоре.
В сертификате обязательно указывается отправитель, место вырубки и заключение, что дерево «здорово».