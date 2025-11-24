Омский бизнес может арендовать исторические здания по 1 рублю за квадратный метр

24 ноября мэр Омска Сергей Шелест обратился к бизнесменам с напоминанием о возможности арендовать муниципальные помещения по символической цене. Речь идет всего об одном рубле за квадратный метр в год.
В перечень доступных по программе вошли девять исторических особняка, включая дом № 34 на Почтовой улице, здание конспиративной квартиры на улице Рабиновича, купеческие постройки 1910-х годов на Учебной улице.
Инвесторы, которые готовы восстановить объекты культурного наследия, могут воспользоваться условиями льготного кредитования. Помещения необходимо перевести из жилых в нежилые для адаптации под современные нужды.
