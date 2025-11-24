Ричмонд
Омский бизнес может арендовать исторические здания по 1 рублю за квадратный метр

Предпринимателям напомнили о муниципальной программе.

Источник: Комсомольская правда

24 ноября мэр Омска Сергей Шелест обратился к бизнесменам с напоминанием о возможности арендовать муниципальные помещения по символической цене. Речь идет всего об одном рубле за квадратный метр в год.

В перечень доступных по программе вошли девять исторических особняка, включая дом № 34 на Почтовой улице, здание конспиративной квартиры на улице Рабиновича, купеческие постройки 1910-х годов на Учебной улице.

Инвесторы, которые готовы восстановить объекты культурного наследия, могут воспользоваться условиями льготного кредитования. Помещения необходимо перевести из жилых в нежилые для адаптации под современные нужды.

Ранее «КП Омск» рассказала, что бывший главный врач Тюкалинской больницы пойдет под сут за растрату.