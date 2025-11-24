В больнице Мегиона в Югре прошла акция «Красное платье. Сердце женщины»

Участникам представили инновационную систему дистанционного мониторинга артериального давления, а также провели скрининг уровня глюкозы крови в рамках недели борьбы с диабетом. Всего в мероприятии приняли участие 39 человек. У 7 из них выявлена значимая гипергликемия натощак, у 11 — повышенный уровень холестерина. Кардиоскрининг показал: низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний — у 25 человек, средний риск — у 10, высокий и очень высокий — у 4 пациентов. Двое пациентов направлены на госпитализацию в окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в Сургут. Врачи также назначали пациентам следующие дополнительные обследования: УЗИ щитовидной железы, консультации эндокринолога, исследования по проекту «Репродуктивное женское здоровье».