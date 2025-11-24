В больнице Мегиона в Югре прошла акция «Красное платье. Сердце женщины»

Мегионская городская больница провела очередную акцию «Красное платье. Сердце женщины», направленную на раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Участникам представили инновационную систему дистанционного мониторинга артериального давления, а также провели скрининг уровня глюкозы крови в рамках недели борьбы с диабетом. Всего в мероприятии приняли участие 39 человек. У 7 из них выявлена значимая гипергликемия натощак, у 11 — повышенный уровень холестерина. Кардиоскрининг показал: низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний — у 25 человек, средний риск — у 10, высокий и очень высокий — у 4 пациентов. Двое пациентов направлены на госпитализацию в окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в Сургут. Врачи также назначали пациентам следующие дополнительные обследования: УЗИ щитовидной железы, консультации эндокринолога, исследования по проекту «Репродуктивное женское здоровье».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.