Госэкспертиза одобрила проект продления метро до Сенной площади

Проект продления Автозаводской линии метрополитена получил положительное заключение Госэкспертизы в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация появилась на портале ГИС ЕГРЗ.
Речь идет об участке будущей линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Документ был получен 24 ноября 2025 года.
Застройщиком выступило Главное городское управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей, а разработкой проекта занимались несколько компаний, в том числе ОА «Моспромпроект», ООО «Нижегородстройизыскания», ООО «Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации», институт АО «Ленметрогипротранс», ООО «Ленпросервис», Институт археологии РАН, Акционерное общество «Научно-Исследовательский Институт Точной Механики» и ООО «Байер».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на улице Родионова в Нижнем Новгороде подходит к концу обустройство новой временной дороги.