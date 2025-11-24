Госэкспертиза одобрила проект продления метро до Сенной площади

Застройщиком выступило Главное городское управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей, а разработкой проекта занимались несколько компаний, в том числе ОА «Моспромпроект», ООО «Нижегородстройизыскания», ООО «Научно-инженерный центр тоннельной ассоциации», институт АО «Ленметрогипротранс», ООО «Ленпросервис», Институт археологии РАН, Акционерное общество «Научно-Исследовательский Институт Точной Механики» и ООО «Байер».