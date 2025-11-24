Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина». Белорусский диетолог назвала безопасную дозу кофеина

Белорусский врач-диетолог назвала безопасную ежедневную дозу кофеина.

Источник: Комсомольская правда

Безопасную дозу кофеина, а это 300−400 миллиграмм в течение дня, на YouTube-канале «СБ’ТВ в программе “PRO Здоровье” назвала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.

По ее словам, в чашке американо примерно 170 миллиграмм кофеина, но все зависит от сорта кофе и его количества на одну чашку. В стандартной дозе 30 миллилитров эспрессо — 90 миллиграмм кофеина.

«Если берем двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина», — отметила Ольга Синякова и отметила, что в большом стакане капучино примерно 130 миллиграмм кофеина.

«Поэтому максимум — 3−4 чашки кофе в день», — таков вердикт врача-диетолога.

По словам Ольги Синяковой, беременным надо быть с кофе осторожными, у них предельная доза кофеина меньше, потому что у таких женщин более медленный метаболизм кофеина, он дольше держится не распадаясь. Максимальная доза для беременных не должна превышать 200 миллиграмм кофеина.

По словам медика, кофеин есть не только в кофе или чае, но также в какао, коле, энергетиках.

Кстати, мелкий картофель запретили продавать в Беларуси — вот что с ним будут делать.

Кроме того, белорус получил компенсацию 1100 рублей после отравления в минском ресторане.

Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.