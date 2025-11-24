«Двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина». Белорусский диетолог назвала безопасную дозу кофеина

Безопасную дозу кофеина, а это 300−400 миллиграмм в течение дня, на YouTube-канале «СБ’ТВ в программе “PRO Здоровье” назвала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, в чашке американо примерно 170 миллиграмм кофеина, но все зависит от сорта кофе и его количества на одну чашку. В стандартной дозе 30 миллилитров эспрессо — 90 миллиграмм кофеина.
«Если берем двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина», — отметила Ольга Синякова и отметила, что в большом стакане капучино примерно 130 миллиграмм кофеина.
«Поэтому максимум — 3−4 чашки кофе в день», — таков вердикт врача-диетолога.
По словам Ольги Синяковой, беременным надо быть с кофе осторожными, у них предельная доза кофеина меньше, потому что у таких женщин более медленный метаболизм кофеина, он дольше держится не распадаясь. Максимальная доза для беременных не должна превышать 200 миллиграмм кофеина.
По словам медика, кофеин есть не только в кофе или чае, но также в какао, коле, энергетиках.
