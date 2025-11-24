«Двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина». Белорусский диетолог назвала безопасную дозу кофеина

По словам Ольги Синяковой, беременным надо быть с кофе осторожными, у них предельная доза кофеина меньше, потому что у таких женщин более медленный метаболизм кофеина, он дольше держится не распадаясь. Максимальная доза для беременных не должна превышать 200 миллиграмм кофеина.