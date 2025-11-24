Ричмонд
Над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний

Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце «на двое суток раньше прогноза».

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце, поэтому над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород). Центр интенсивности аврорального овала находится сейчас в восточной Сибири, но через 3−4 часа придет в центральные европейские части страны. Разумеется, нет никаких гарантий, что яркость сияний к этому времени сохранится на текущем уровне, но хорошие шансы присутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце «на двое суток раньше прогноза». «Спутниками регистрируется быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях планеты. Магнитных бурь пока нет, обычно они развиваются с запозданием в несколько часов», — уточняется в сообщении.