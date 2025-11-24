Над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний

«В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород). Центр интенсивности аврорального овала находится сейчас в восточной Сибири, но через 3−4 часа придет в центральные европейские части страны. Разумеется, нет никаких гарантий, что яркость сияний к этому времени сохранится на текущем уровне, но хорошие шансы присутствуют», — говорится в сообщении.