Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025

Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся почти весь день, поэтому стоит заранее запастись необходимым. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.