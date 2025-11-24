Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025 года коснется Правобережного и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, ограничения вводятся из-за планового ремонта, необходимого для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Партизанская, 36, Гагарина, 54, Первомайский, 72, — уточняет оператор.

Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся почти весь день, поэтому стоит заранее запастись необходимым. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что разбушевавшийся Байкал подтопил улицы в Листвянке.