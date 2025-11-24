Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025 года коснется Правобережного и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, ограничения вводятся из-за планового ремонта, необходимого для предотвращения аварийных ситуаций.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Партизанская, 36, Гагарина, 54, Первомайский, 72, — уточняет оператор.
Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Работы продлятся почти весь день, поэтому стоит заранее запастись необходимым. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение отопления в Иркутске 25 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
