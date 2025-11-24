В Краснокамском районе Башкирии прошла ярмарка учебных мест

Традиционную ярмарку учебных вакансий организовали в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в Краснокамском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщили в администрации района.
Главная цель события — помочь ученикам выпускных классов очно пообщаться с представителями учреждений, сравнить условия и сделать один из самых важных выборов в жизни. Мероприятие объединило на одной площадке представителей средних и высших учебных заведений северо-запада республики.
Свои выставочные стенды развернули высшие и профессиональные учебные заведения. Преподаватели и студенты подробно рассказывали об образовательных программах, студенческой жизни и отвечали на вопросы школьников. Например, представители Нефтекамского филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа не просто рассказали о специальностях «Лечебное дело» и «Сестринское дело», но и выполнили сердечно-легочную реанимацию на манекене. В завершение мероприятия каждый колледж и вуз представил видеоролики об учебе и студенческой жизни, ребятам раздали информационные буклеты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.