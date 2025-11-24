В Краснокамском районе Башкирии прошла ярмарка учебных мест

Свои выставочные стенды развернули высшие и профессиональные учебные заведения. Преподаватели и студенты подробно рассказывали об образовательных программах, студенческой жизни и отвечали на вопросы школьников. Например, представители Нефтекамского филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа не просто рассказали о специальностях «Лечебное дело» и «Сестринское дело», но и выполнили сердечно-легочную реанимацию на манекене. В завершение мероприятия каждый колледж и вуз представил видеоролики об учебе и студенческой жизни, ребятам раздали информационные буклеты.