В районах Бурятии пройдут семинары «Социальная экспедиция»

Семинары о социальном предпринимательстве состоятся в районах Республики Бурятии. Обучающие мероприятия пройдут по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и инвестиций.
Жители республики смогут посетить образовательный семинар «Социальная экспедиция». На мероприятии они узнают, что такое социальное предпринимательство, как построить устойчивый бизнес и войти в реестр социальных предпринимателей. Участники также обсудят успешные кейсы социальных предпринимателей.
Все желающие получат практические знания от экспертов центра «Мой бизнес», помощь в формировании бизнес-идеи, обретут новые контакты. Семинары пройдут 24 ноября — в Баргузинском и Курумканском районах, 26 ноября — в Бичурском, 28 ноября — в Кяхтинском и Селенгинском, 1 декабря — в Кабанском, 4 декабря — в Заиграевском и Хоринском районах, а 9 декабря — в городе Северобайкальске.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте центра «Мой бизнес» Бурятии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.