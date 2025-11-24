В районах Бурятии пройдут семинары «Социальная экспедиция»

Все желающие получат практические знания от экспертов центра «Мой бизнес», помощь в формировании бизнес-идеи, обретут новые контакты. Семинары пройдут 24 ноября — в Баргузинском и Курумканском районах, 26 ноября — в Бичурском, 28 ноября — в Кяхтинском и Селенгинском, 1 декабря — в Кабанском, 4 декабря — в Заиграевском и Хоринском районах, а 9 декабря — в городе Северобайкальске.