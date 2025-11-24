«Шел на тренировку, крик о помощи услышали прохожие». В Минске 12-летний мальчик упал в реку Свислочь

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Минске 12-летний мальчик упал в реку Свислочь, когда шел на тренировку.
В ведомстве отметили, что инцидент случился утром 24 ноября. Школьник шел на тренировку по парапету вдоль Свислочи. В какой-то момент он споткнулся о выступающую часть бетонной конструкции и упал в воду.
«Крики о помощи услышали случайные прохожие. Один из них увидел мальчика в метре от берега и предположил, что он попал в воду с противоположной стороны реки», — привели подробности в МЧС.
Мужчина, который оказал помощь мальчику, рассказал, что услышал крики о помощи и сразу же вызвал спасателей. Он добавил, что ребенок по воде шел навстречу.
— Мы вместе с другим мужчиной помогли ему выбраться из воды и сразу же повели его в поликлинику. Благо, она находится совсем рядом от места происшествия, — сообщил мужчина.
По его словам, ребенку была оказана вся необходимая помощь, позднее приехали врачи скорой помощи. В МЧС заметили, что со школьником все в порядке, он находится под присмотром родителей и врачей.
