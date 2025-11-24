Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шел на тренировку, крик о помощи услышали прохожие». В Минске 12-летний мальчик упал в реку Свислочь

В Минске 12-летний мальчик упал в реку Свислочь, когда шел на тренировку.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Минске 12-летний мальчик упал в реку Свислочь, когда шел на тренировку.

В ведомстве отметили, что инцидент случился утром 24 ноября. Школьник шел на тренировку по парапету вдоль Свислочи. В какой-то момент он споткнулся о выступающую часть бетонной конструкции и упал в воду.

«Крики о помощи услышали случайные прохожие. Один из них увидел мальчика в метре от берега и предположил, что он попал в воду с противоположной стороны реки», — привели подробности в МЧС.

Мужчина, который оказал помощь мальчику, рассказал, что услышал крики о помощи и сразу же вызвал спасателей. Он добавил, что ребенок по воде шел навстречу.

— Мы вместе с другим мужчиной помогли ему выбраться из воды и сразу же повели его в поликлинику. Благо, она находится совсем рядом от места происшествия, — сообщил мужчина.

По его словам, ребенку была оказана вся необходимая помощь, позднее приехали врачи скорой помощи. В МЧС заметили, что со школьником все в порядке, он находится под присмотром родителей и врачей.

Тем временем в Минске легковушка с детьми загорелась после столкновения.

Ранее мы писали, что минчанин выбросил рюмку в окно из-за телесюжета и разбил чужой автомобиль.

Вместе с тем в Минском районе жители бьют тревогу из-за лисы, которая бегает по деревне: «За ночь задушила девять кур, напала на собаку, никого не боится».