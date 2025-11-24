Ричмонд
В Оренбуржье в городе Ясном прошел День службы занятости

Состоялась серия консультаций для тех, кто ищет работу.

Специалисты кадрового центра города Ясного Оренбургской области провели День службы занятости. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.

Были организованы встречи для оказания поддержки в трудоустройстве и профессиональном развитии различных категорий граждан. Одна из них прошла в кафе «Хаджиме» — это было праздничное заседание женского клуба службы занятости, приуроченное ко Дню матери. Для безработных граждан организовали также общение с представителем предприятия «Оренбургские минералы», который рассказал о вакансиях и условиях труда в компании. А на заседании молодежного клуба студенты Горно-технологического техникума прошли профориентационное тестирование, чтобы определить свои профессиональные интересы.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.