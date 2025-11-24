В Оренбуржье в городе Ясном прошел День службы занятости

Специалисты кадрового центра города Ясного Оренбургской области провели День службы занятости. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Были организованы встречи для оказания поддержки в трудоустройстве и профессиональном развитии различных категорий граждан. Одна из них прошла в кафе «Хаджиме» — это было праздничное заседание женского клуба службы занятости, приуроченное ко Дню матери. Для безработных граждан организовали также общение с представителем предприятия «Оренбургские минералы», который рассказал о вакансиях и условиях труда в компании. А на заседании молодежного клуба студенты Горно-технологического техникума прошли профориентационное тестирование, чтобы определить свои профессиональные интересы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.