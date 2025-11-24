В Оренбуржье в городе Ясном прошел День службы занятости

Были организованы встречи для оказания поддержки в трудоустройстве и профессиональном развитии различных категорий граждан. Одна из них прошла в кафе «Хаджиме» — это было праздничное заседание женского клуба службы занятости, приуроченное ко Дню матери. Для безработных граждан организовали также общение с представителем предприятия «Оренбургские минералы», который рассказал о вакансиях и условиях труда в компании. А на заседании молодежного клуба студенты Горно-технологического техникума прошли профориентационное тестирование, чтобы определить свои профессиональные интересы.