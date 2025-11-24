Школьники поселка Нарышкино Орловской области узнали о кибербезопасности

«Урок цифры» прошел 21 ноября в средней общеобразовательной школе № 1 имени Н. И. Зубилина в поселке городского типа Нарышкино Орловской области. Встреча состоялась в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном департаменте информационных технологий.
Занятие организовали в сотрудничестве с преподавателями ИТ-колледжа «Академия ТОП». Тема урока — «Профессия будущего актуальная уже сегодня». Мероприятие было посвящено вопросам кибербезопасности и профессии специалиста по защите информации.
Специалисты по кибербезопасности рассказали о различных видах киберугроз, таких как фишинг, вирусы, взлом аккаунтов. Учащиеся узнали, как распознать подозрительные сайты и сообщения. Им также разъяснили, какие меры предосторожности следует соблюдать при работе в интернете. Особое внимание было уделено вопросам защиты персональных данных, важности использования сложных паролей и двухфакторной аутентификации.
В рамках урока также была представлена презентация о профессии специалиста по защите информации. Школьники узнали о том, какие навыки и знания необходимы для работы в этой сфере, какие задачи решают специалисты по кибербезопасности и как они помогают защищать информационные системы компаний и государственных учреждений. В завершение каждый ученик получил памятку с основными правилами кибербезопасности и рекомендациями по защите своих данных.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.