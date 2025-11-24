Школьники поселка Нарышкино Орловской области узнали о кибербезопасности

В рамках урока также была представлена презентация о профессии специалиста по защите информации. Школьники узнали о том, какие навыки и знания необходимы для работы в этой сфере, какие задачи решают специалисты по кибербезопасности и как они помогают защищать информационные системы компаний и государственных учреждений. В завершение каждый ученик получил памятку с основными правилами кибербезопасности и рекомендациями по защите своих данных.