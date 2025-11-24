Житель Башкирии написал гадости в соцсетях и поплатился за это: им занялись прокуроры

Жителя Абзелиловского района Башкирии привлекли к ответственности за оскорбление коллеги в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В минувшем августе в рабочем чате один из сотрудников допустил оскорбительные выражения в отношении женщины, и та обратилась с заявлением к правоохранителям. В результате было возбуждено дело по административной статье «Оскорбление, совершенное публично с использованием сети “Интернет”.
Мировой судья рассмотрел материалы дела и назначил мужчине штрафа в пять тысяч рублей.
