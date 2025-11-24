Жителей трёх районов Уфы предупредили об отключении электричества и воды

Электричества завтра не будет с 10.00 до 17.00 часов в домах по улице Сельская Богородская № 15, № 15б, № 17, № 17а, № 17б, № 19, № 19б, № 21, № 23.
По улице Шафиева № 48, № 50, № 52, № 54, ул. Ростовская № 26, ул. Рязанская № 7, № 9, № 11 ХВС и ГВС вернут до 09.30 часов.
На 50 лет СССР № 47, № 43, Клавдии Абрамовой № 2, Менделеева № 211, № 215 горячей воды не будет с 10.05 до 14.00 часов.
На проспекте Октября № 57/3 с 10.00 часов до 18.00 часов ожидается отключение электроэнергии.
Без электроэнергии и горячей воды с 10.05 до 12.00 часов останутся жильцы дома № 35 по улице Комсомольская.
А с 14.00 часов до 16.00 часов без света побудут жильцы домов по улице Батумская № 1, № 3 и улице Заводская № 15, № 16, № 178, № 180, № 182, № 184.
Ранее в Уфе без холодной воды остались 10 МКД.