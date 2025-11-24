Жителей трёх районов Уфы предупредили об отключении электричества и воды

В Уфе 25 ноября отключат электроэнергию, а также горячее и холодное водоснабжение. Как сообщает столичное управление жилищного хозяйства, подачу коммунальных ресурсов в связи с технической необходимостью приостановят в Калининском, Октябрьском и Советском районах города.