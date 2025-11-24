Ричмонд
Главные новости к вечеру 24 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 ноября 2025 года.

Путин: план США по Украине может стать основой урегулирования

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин признал, что американские предложения по Украине могут быть положены в основу всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора российского президента с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ЕК заявила о продолжении работы над экспроприацией активов РФ

Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссия продолжает подготовку к экспроприации активов России по схеме так называемого репарационного кредита, несмотря на положения плана США по украинскому урегулированию, который подразумевает использование 100 млрд евро из российских активов в качестве контролируемого США фонда для восстановления Украины. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Трамп призвал не ликовать о прогрессе на Украине раньше времени

Источник: Reuters

Глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, где призвал не забегать вперед в вопросе оценок текущего прогресса. При этом он допустил, что «происходит что-то хорошее».

ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

ФСБ предотвратила в Алтайском крае диверсию на железной дороге

Источник: ФСБ

Двое преступников, планировавших пустить под откос поезда по заданию украинских спецслужб, были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По факту произошедшего возбужден ряд уголовных дел.