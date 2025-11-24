Главные новости к вечеру 24 ноября 2025 года

Еврокомиссия продолжает подготовку к экспроприации активов России по схеме так называемого репарационного кредита, несмотря на положения плана США по украинскому урегулированию, который подразумевает использование 100 млрд евро из российских активов в качестве контролируемого США фонда для восстановления Украины. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.