Главные новости к вечеру 24 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 ноября 2025 года.
Путин: план США по Украине может стать основой урегулирования
Президент России Владимир Путин признал, что американские предложения по Украине могут быть положены в основу всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора российского президента с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ЕК заявила о продолжении работы над экспроприацией активов РФ
Еврокомиссия продолжает подготовку к экспроприации активов России по схеме так называемого репарационного кредита, несмотря на положения плана США по украинскому урегулированию, который подразумевает использование 100 млрд евро из российских активов в качестве контролируемого США фонда для восстановления Украины. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
Трамп призвал не ликовать о прогрессе на Украине раньше времени
Глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, где призвал не забегать вперед в вопросе оценок текущего прогресса. При этом он допустил, что «происходит что-то хорошее».
ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
ФСБ предотвратила в Алтайском крае диверсию на железной дороге
Двое преступников, планировавших пустить под откос поезда по заданию украинских спецслужб, были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. По факту произошедшего возбужден ряд уголовных дел.