Минздрав: в Беларуси регистрируется единичные случаи гриппа А

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Ожидаемое сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями (ОРИ) отмечается в настоящее время в Беларуси, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения республики.

Источник: Sputnik.by

«В целом заболеваемость находится в пределах средних многолетних показателей заболеваемости», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что, по данным лабораторного мониторинга, преимущественно циркулируют негриппозные респираторные вирусы — риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа.

В то же время в министерстве констатировали, что есть случаи гриппа А (в том числе A (H1N1) и A (H3N2)), но у непривитых пациентов, что свидетельствует о начале циркуляции вирусов гриппа среди населения.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время в республике продолжается кампания по вакцинации против гриппа, уже привито более миллиона граждан.