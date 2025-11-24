Минздрав: в Беларуси регистрируется единичные случаи гриппа А

«В целом заболеваемость находится в пределах средних многолетних показателей заболеваемости», — говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что, по данным лабораторного мониторинга, преимущественно циркулируют негриппозные респираторные вирусы — риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа.
В то же время в министерстве констатировали, что есть случаи гриппа А (в том числе A (H1N1) и A (H3N2)), но у непривитых пациентов, что свидетельствует о начале циркуляции вирусов гриппа среди населения.
В Минздраве напомнили, что в настоящее время в республике продолжается кампания по вакцинации против гриппа, уже привито более миллиона граждан.