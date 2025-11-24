На Кубани выпустили на волю еще 13 ланей

Это финальный выпуск ланей на волю в этом году. Животных привезли в Средне-Лабинский заказник в Курганинском районе. Площадь заказника — около 10 тыс. га лесов и полей. Там для ланей созданы все условия, чтобы они могли обжиться и дать начало новой популяции. Отметим, что в 2024 году в естественную среду обитания отправили 53 особи, а в этом году их было около 70.