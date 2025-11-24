На Кубани выпустили на волю еще 13 ланей

Еще 13 особей европейских ланей выпустили в естественную среду в Краснодарском крае 14 ноября в рамках программы по восстановлению биоразнообразия. Мероприятия по восполнению охотничьих ресурсов и поддержанию биологического разнообразия региона продолжаются для достижения целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов края.
Это финальный выпуск ланей на волю в этом году. Животных привезли в Средне-Лабинский заказник в Курганинском районе. Площадь заказника — около 10 тыс. га лесов и полей. Там для ланей созданы все условия, чтобы они могли обжиться и дать начало новой популяции. Отметим, что в 2024 году в естественную среду обитания отправили 53 особи, а в этом году их было около 70.
«После завершения этой работы, являющейся важной частью нашей природоохранной программы, основной фокус смещается на создание условий для успешной адаптации животных и их последующего размножения», — рассказали в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.