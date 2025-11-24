Эксперт Кокорин: эта зима из-за вулкана в Эфиопии будет холоднее предыдущей

«В тропиках 14 километров — это еще тропосфера. В полярных районах ее граница составляет 10 километров, а в тропиках — 18. Если бы такое извержение случилось на Камчатке или в Исландии, то однозначно бы повлияло на климат, так как случился бы заброс в стратосферу. Здесь заброса в стратосферу нет. Это означает, что продукты извержения относительно быстро осядут на землю», — заключил климатолог.