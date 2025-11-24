В Калининграде предложили сделать выходным день штурма Кенигсберга

Девятого апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Александра Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг. В результате этой операции была разгромлена восточно-прусская группировка войск гитлеровской Германии. В плен были взяты более 93 тысяч немецких военнослужащих, захвачено более 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР», 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область — в Калининградскую.